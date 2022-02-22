Bursa'da genç kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Bursa'da genç kadın evinde ölü bulundu

22.02.2022 18:32

Bursa'da genç kadın evinde ölü bulunduBURSA Bursa'da bir hafta önce covid hastalığını atlatan genç kadın, sabah saatlerinde evinde ölü olarak bulundu.

Bursa'da genç kadın evinde ölü bulundu

BURSA Bursa'da bir hafta önce covid hastalığını atlatan genç kadın, sabah saatlerinde evinde ölü olarak bulundu.

Olay, sabah saat 10.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Has sokak üzerinde bulunan dört katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi.

İddiaya göre, bir hafta önce covit hastalığından kurtulan 39 yaşındaki Nihal Arslan bu sabah saatlerinde ailesi tarafından evinde ölü olarak bulundu. Ölümden şüphelenen aile durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Arslan'ın öldüğünü belirlerken Olay Yeri İnceleme ekipleri evde detaylı çalışma yaptı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından genç kadının cansız kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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Osmangazi, Polis, Vefat, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da genç kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika


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