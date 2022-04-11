Bursa'da genç kıza saldıran abla ve kardeşi yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da genç kıza saldıran abla ve kardeşi yakalandı

11.04.2022 11:22
Bursa'da genç kıza saldıran abla ve kardeşi yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, parkta tartıştıkları genç kızı tekme ve yumruklarla darbeden genç kız ve kardeşi polis ekiplerince yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, parkta tartıştıkları genç kızı tekme ve yumruklarla darbeden genç kız ve kardeşi polis ekiplerince yakalandı.

Olay, İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi Kanarya Caddesi'nde bulunan parkta meydana geldi. F.Ç. (19) ve kardeşi A.Ç. (14), tartıştıkları İ.G.'ye (17) tekme ve yumruklarla saldırdı. Aldığı darbelerle yere düşen genç kıza, uzun süre vurmaya devam eden kızları parktan biri durdurdu. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.

Polis ekipleri, genç kızı darbeden abla ve kardeşini tespit edip yakaladılar.

Gözaltına alınan F.Ç. (19) ve kardeşi A.Ç. (14) sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildiler. Şüpheli kardeşlerden F.Ç. mahkemece adli kontrol şartıyla, A.Ç. ise savcılıktan serbest bırakıldı. - BURSA

Bursa'da genç kıza saldıran abla ve kardeşi yakalandı
Bursa'da genç kıza saldıran abla ve kardeşi yakalandı
Bursa'da genç kıza saldıran abla ve kardeşi yakalandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da genç kıza saldıran abla ve kardeşi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da genç kıza saldıran abla ve kardeşi yakalandı - Son Dakika
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