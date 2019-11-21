Son Dakika Haberleri: Bursa'da genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada - Son Dakika

Bursa'da genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada

7 saat önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma girip, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan denize atlayan Aylin T. (21), ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Bursa'da genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada, System.String[]

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma girip, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan denize atlayan Aylin T. (21), ağır yaralı olarak kurtarıldı. Aylin T.'nin intihar girişiminde bulunduğu anlar, şehir polis kamerasına yansıdı.


Olay, dün öğle saatlerinde Mudanya ilçesi Yıldıztepe mevkisinde meydana geldi. Bir süre önce sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma girdiği öne sürülen Aylin T., otomobili ile Yıldıztepe uçurumuna geldi. Bir süre manzarayı seyreden Aylin T., daha sonra koşarak kendisini yaklaşık 50 metre yüksekteki uçurumdan denize bıraktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Botlarla denize açılan ekipler, Aylin T.'yi kısa sürede buldu. Yaralı olarak karaya çıkartılan Aylin T., Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Aylin T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Aylin T.'nin intihar girişiminde bulunduğu anlar ise şehir polis kamerasına yansıdı. - BURSA

Yıldıztepe, Mudanya, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada
Eski sevgilisini tehdit ettiği için gözaltına alınmak istenen zanlı, mazot içip canına kıymak istedi İntihar mı cinayet mi? Kimya profesörü, balkondan düşerek hayatını kaybetti Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 18:18:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]