İki kız grubunun kavgası kameralara yansıdı! Birbirlerinin saçını tutup yoldular - Son Dakika
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İki kız grubunun kavgası kameralara yansıdı! Birbirlerinin saçını tutup yoldular

02.08.2022 16:00

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde genç kızlar arasındaki tartışma, anbean kameralara kaydedildi. Kızlardan ikisinin de birbirlerinin saçını tutup, bırakmadıkları görüldü. Yoldan geçen bir otomobil sürücüsü kavgayı görüp ayırmak için müdahale etti.

Merkez Nilüfer ilçesi Minareli Çavuş Mahallesi pazar alanı yakınlarında iddiaya göre, iki kız grubu arasında çıkan tartışmada genç kızlar saç saça birbirine girdi.

YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜ AYIRDI

Birbirlerine hakaret ederek yerde sürükleyen kızları yoldan geçen bir otomobil sürücüsü ayırdı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, polis ekipleri kimliklerini belirlediği kızları arama çalışması başlattı.

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Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki kız grubunun kavgası kameralara yansıdı! Birbirlerinin saçını tutup yoldular - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki kız grubunun kavgası kameralara yansıdı! Birbirlerinin saçını tutup yoldular - Son Dakika
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