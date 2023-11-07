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Taksicilerle tartışan genç kaçarken otobüsün önüne atladı - Son Dakika

Taksicilerle tartışan genç kaçarken otobüsün önüne atladı

Son Güncelleme: 07.11.2023 12:42

Bursa'da tartıştığı taksicilerden kaçan genç, belediye otobüsünün önüne atladı. Otobüs şoförünün aniden freni sonucu, genç adam kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Bursa'da tartıştığı taksicilerden kaçan genç, koşarak belediye otobüsünün önüne atladı. Yolcu dolu otobüsün şoförü ise aniden fren yaparak genci ölümden kurtardı.

ANİDEN ARACIN ÖNÜNE ATLADI

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı'nda yaşandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yolcu otobüsü seyir halindeyken, taksicilerle kavga eden ve sinirle aracın önüne aniden atlayan Mert S.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mert S. yola savrulurken, olayın şokuna giren otobüs şoförü hemen araçtan inip yaralı gencin yardımına koştu.

Resmen ölümüne kaçış! Taksicilerden kurtulmak isterken otobüsün önüne atladı

YARALI HALDE HASTANEYE KALDIRILDI

Yolcuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı gence olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikat başlattı. Hastaneye kaldırılan gencin taksicilerle yaşadığı tartışma sonrası kaçmak için otobüsün önüne atladığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan hastaneye kaldırılan Mert S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, aracın yavaş gitmesi muhtemel bir facianın önüne geçti. Kaza anı araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi, Bursa, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksicilerle tartışan genç kaçarken otobüsün önüne atladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksicilerle tartışan genç kaçarken otobüsün önüne atladı - Son Dakika
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