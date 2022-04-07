Bursa'da genç sanayiciler iftarda buluştu - Son Dakika

Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) üyeleri, iftar programında bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen iftar programına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sanayileşmeyle ortaya çıkan bazı ihtiyaçların çözümü için çalıştıklarını dile getirerek sanayileşmenin kente sağladığı katkıları anlattı.

Son zamanlarda sanayileşmenin nüfusa etkileri olduğunu da aktaran Aktaş, şunları söyledi:

"Bundan sonraki süreçte bizim Bursa olarak yüksek teknolojili sanayiyle, gerçekten ileri teknolojiyle gelişmemiz gerektiği kaçınılmaz bir gerçek. Fasonculuktan acilen uzaklaşmak, Bursa olarak katma değeri yüksek işler yapmak lazım. Merkezde plan dışı sanayi bölgeleri var, Vişne Caddesi örneği var, caddede hareket var, fiyatlar çok fazla arttı. Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle biraz durgunluk var şimdi tabi ama bu tip plansız sanayi alanlarının şehir dışına taşınması lazım."

Aktaş, yeni OSB alanlarının plansız şekilde şehre katılmasını çok doğru bulmadığını da sözlerine ekledi.

"Ülkemize en az 5 Bursa daha gerekiyor"

GESİAD Başkanı Murat Kaya ise pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyadaki bir çok ülke üzerinde kara bulutlar dolaştığını vurgulayarak, "Bursa işsizlik oranının en düşük seviyede yaşandığı, hatta bazı iş kollarında yetişmiş eleman bulmakta zorluklar yaşadığımız bir kent. Bu örnekleri arttırabiliriz. Bu özellikler, göçler, konut alanı ihtiyacı ve ulaşım sıkıntıları Bursa'yı daha zor yaşanır hale getiriyor. Ekonomiye katkısı bakımından ülkemize en az 5 Bursa daha gerekiyor." diye konuştu.

İftar programına Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Taşdemir, Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Başkanı Oya Eroğlu ve GESİAD üyeleri ile çeşitli STK temsilcileri katıldı.