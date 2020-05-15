Bursa'da gençlere üniversite sınavına hazırlık desteği - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavına girecek gençleredeneme kitapçığı ve sınav seti dağıttı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hocalara Geldik Bursa Başarı Merkezi işbirliğinde hazırlanan 10 bin Temel Yeterlilik Testi Türkiye Geneli Deneme Kitapçığı ile kalem, silgi ve kalemtıraştan oluşan sınav seti, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, Mudanya, Kestel ve Gürsu ilçelerinde kurulan 30 farklı stantta gençlere ulaştırdı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Alinur Aktaş, 18 Mayıs'da Büyükşehir Belediyesi tarafından çevrimiçi deneme sınavı yapacaklarını belirtti.