BURSA'DA GENÇLERE UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMININ ZARARLARI ANLATILDI

BURSA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gençlik Festivali'nde, gençler uyuşturucu maddelerin zararları hakkında bilgilendirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, festival kapsamında düzenlenen konserler öncesi, binlerce gence uyuşturucu madde kullanımının zararlarını anlattı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Yunuseli Havaalanı'nda Fatma Turgut konseri düzenlendi. Konser alanını dolduran 45 bin kişi, Gençlik Bayramı'nı coşkuyla kutlarken, konser öncesi İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alanı dolduran gençlere uyuşturucu maddelerin zararları hakkında bilgi verdi. Binlerce kişiye, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Uyuma" ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" faaliyetleri kapsamında uyuşturucu maddelerin zararları anlatıldı.

Konuyla ilgili emniyet birimlerine ulaşılacak ihbar iletişim hatlarının hatırlatıldığı bilgilendirmelerde, İl Emniyet Müdürlüğü'nün ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün kapılarının tüm vatandaşlara sonuna kadar açık olduğu vurgulandı. (DHA)