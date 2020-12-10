Bursa'da gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Bursa'da gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

BURSA'da tramvayın arka vagonunun tampon kısmına oturan ve seyir halindeki kamyonetin kasasına tutunan 2 gencin tehlikeli yolculukları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BURSA'da tramvayın arka vagonunun tampon kısmına oturan ve seyir halindeki kamyonetin kasasına tutunan 2 gencin tehlikeli yolculukları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde ilerleyen tramvayın arka vagonundaki tampona oturan ve İzmir Yolu Caddesi'nde seyir halindeki bir kamyonetin kasasına tutunan patenli 2 gencin tehlikeli yolculukları diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepki çekti.



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