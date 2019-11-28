Bursa'da Gençlik Zirvesi

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "Gençlerin sivil toplum çalışmalarına katılım oranı yüzde 8. Bu çok düşük bir oran. Bu farkındalığı, öğrenci toplulukları, STK'lar, dernekler, vakıflarla geliştirip ileri doğru gitmemiz lazım." dedi.

Büyükgümüş, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğunun ev sahipliğinde düzenlenen Gençlik Zirvesinde yaptığı konuşmada, daha fazla kişileştirilmiş, kişilerin kendilerine has fikirlerinin uygulandığı bir kampanya biçiminin etkili hale geldiğini söyledi.

Yerel seçimlerde bunu uyguladıklarını ve kişiselleştirilmiş kampanyaların büyük etki uyandırdığını dile getiren Büyükgümüş, "Artık makro hikayelerin ve kahramanlık destanlarının peşinden koşulduğu değil herkesin bu ortak hikayeye kendi kahramanlık katkısını sunduğu bir siyasal duruma evriliyor. Biz de buna uygun olarak faaliyetlerimizi güncelliyoruz." diye konuştu.

AK Parti'nin fikirlere dayalı bir kitle partisi olmayı başardığını ve bunun partiyi başarılı kıldığını dile getiren Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Her konuda aynı düşünmek mecburiyetinde değiliz. AK Parti bunların tartışıldığı, yeni Türkiye'yi inşa edecek ortak bir platform, ortak bir siyasal mücadele zemini haline gelsin iddiasıyla yola çıkıldı ve bu başarıldı. Bunu toplum da sahiplendi. Sahiplenmesinin sonucu da seçim sonuçlarıdır. Her girdiği seçimde oylarını artıran, Türkiye'de hukuktan ekonomiye, toplumsal yaşantıdan siyasal durumlara kadar geniş bir yelpazede önemli değişimleri de meydana getiren bir siyasi harekete dönüştü. Yani sadece iktidar olarak ülke kaynaklarının taksimi değil sadece belirli bir fikri devlet politikası haline getirip takip etme mücadelesinde değil ama Türkiye'yi farklı fikirlerin tartışıldığı ortak bir geleceğe hazırlamak. Bunun olduğu oranda Türkiye'de siyaset güçlenir, bunun hakim olduğu anda Türkiye'de siyaset daha da ileriye gider."

Büyükgümüş, gençlerin, yaptıkları işlerde kendilerini iyi bir noktaya getirmesi gerektiğini de vurgulayarak, "Toplumsal ve sosyal konularla ilgilendiğimiz, bu konuların tartışmalarına, politika yapım süreçlerine, uygulamalarına mümkün olduğunca katıldığımız bir gelecek Türkiye'yi daha güçlü kılar. Maalesef ülkemiz adına olumsuz bir tablo; gençlerin sivil toplum çalışmalarına katılım oranı yüzde 8. Bu çok düşük bir oran. Bu farkındalığı, öğrenci toplulukları, STK'lar, dernekler, vakıflarla geliştirip ileri doğru gitmemiz lazım." ifadelerini kullandı.