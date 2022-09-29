Bursa'da 161 sikke ele geçirildi

Teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınarak, 161 sikke, 1 zincir, 7 yüzük ve 15 obje ele geçirildi.

Kaynak: AA

Gölyazı, Bursa, Güncel, Son Dakika

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