Mahalle halkının linç etmek istediği 5 kişi, komandolar tarafından üniformayla gözaltına alındı - Son Dakika
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Mahalle halkının linç etmek istediği 5 kişi, komandolar tarafından üniformayla gözaltına alındı

12.06.2023 14:56

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen bir kişiye tepki gösteren mahalle sakinleri, kaçan şahısları markete sığınırken linç etmek istedi. Jandarma ekipleri 5 saat süren çalışma sonucu şüphelileri üniforma giydirerek gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dün akşam 22.00 sıralarında Cerrah mahallesinde meydana gelen olayda mahalle sakinleri, iddiaya göre uyuşturucu satışı yapan Y.T.'ye tepki gösterdiler. O sırada kavga çıktı. Kavga sırasında kaçan Y.T. akrabalarının marketine sığındı. Y.T. ve 4 yakını, mahalle sakinlerine baltalarla saldırdılar.

KOMANDOLAR DA OLAY YERİNE GELDİ

Sayıları kısa sürede artan mahalle sakinleri, 5 şahsı darp etmek için kovalamaya başladılar. O sırada olay yerine çok sayıda Jandarma ekibi sevk edildi. Markete sığınan Y.T.(26), A.T.(25), N.T(29)., S.T.(35)ve G.T.(40), vatandaşlar tarafından linç edildiler. Olay yerine gelen 100'e yakın jandarma ve komanda ekibi, 500'e yakın vatandaşı uzaklaştırmak için yoğun çaba sarf ettiler.

JANDARMA ÜNİFORMASIYLA GÖZALTI

5 saat süren ikna yöntemi başarısız olunca, Jandarma ekipleri üniforma giydirdikleri şüphelileri ekip araçlarına alarak karakola götürdüler. Şüphelilerin araca alındığı sırada vatandaşların saldırdığı anlar kameraya yansıdı.Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

İşte olay yerinden kareler;

Mahalle halkı linç etmek istedi, komandolar markete sığınan 5 kişiyi üniformayla gözaltına aldı
Mahalle halkı linç etmek istedi, komandolar markete sığınan 5 kişiyi üniformayla gözaltına aldı
Mahalle halkı linç etmek istedi, komandolar markete sığınan 5 kişiyi üniformayla gözaltına aldı
Mahalle halkı linç etmek istedi, komandolar markete sığınan 5 kişiyi üniformayla gözaltına aldı
Mahalle halkı linç etmek istedi, komandolar markete sığınan 5 kişiyi üniformayla gözaltına aldı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • vural kılınç: NİYE BIRAKMADINIZKİ Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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Jandarma, İnegöl, kavga, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mahalle halkının linç etmek istediği 5 kişi, komandolar tarafından üniformayla gözaltına alındı - Son Dakika
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