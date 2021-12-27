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Bursa'da geri dönüşüm deposunda yangın - Son Dakika

Bursa'da geri dönüşüm deposunda yangın

27.12.2021 14:02
Bursa'da geri dönüşüm deposunda yangın

BURSA'da, hurda malzemelerinin toplandığı geri dönüşüp deposunda yangın çıktı.

BURSA'da, hurda malzemelerinin toplandığı geri dönüşüp deposunda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor.

Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm deposunda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipleri alevlere müdahale ederken, yangının, çevreye sıçrama tehlikesinin olmadığı belirtildi.Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.


Bursa'da geri dönüşüm deposunda yangın
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geri dönüşüm, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da geri dönüşüm deposunda yangın - Son Dakika


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