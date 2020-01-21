Son Dakika › Güncel › Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın - Son Dakika
Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın
6 saat önce
Bursa'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:20 Kaynak: İHA
Bursa'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.
Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi Gündoğdu sokaktaki bir geri dönüşüm fabrikasında öğle saatlerinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın iş yerindeki ürünlerin kısa sürede alev almasıyla büyüdü. Yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 10 itfaiye aracı sevk edildi. Söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Dumanların şehrin bir çok noktasından görüldüğü ifade ediliyor.
(Süleyman Aydın/İHA)
Son Dakika 198 yıl hapis cezası alan 'Ponzi Arzu'nun avukatı karara itiraz etti: Medya suçlu 'Ponzi Arzu'nun cezasına itiraz Çankırı'nın kaya tuzu, Türkiye'nin medikal tuz ihtiyacını karşılıyor Aşkına karşılık bulamayan kadın kazaya neden oldu! Ölümden döndü