Bursa'da, geri dönüşüm fabrikasında yangın - Son Dakika
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Bursa'da, geri dönüşüm fabrikasında yangın

6 saat önce

BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

Bursa'da, geri dönüşüm fabrikasında yangın, System.String[]

BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

Merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi Gündoğdu Sokak'taki bir geri dönüşüm fabrikasının depo bölümünde, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Depodaki plastik ve kağıt gibi yanıcı özelliğe sahip atıklar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Yükselen dumanlar, kentin büyük bir bölümünden görülürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına 15 itfaiye aracı ile çok sayıda personel müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı. Fabrikanın bir bölümünün kullanılmaz hale geldiği yangını soğutma çalışmaları sürüyor.Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.


Osmangazi, Gündoğdu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:21 Kaynak: DHA
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