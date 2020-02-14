Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın - Son Dakika
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Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

7 saat önce

Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangınBursa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangının elektrik kablolarından çıktığı belirlendi.

Yangın saat 04.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi Pınar Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Elektrik kablolarından çıkan kıvılcım nedeniyle başladığı öğrenilen yangını fark eden mahalleli hemen itfaiyeyi aradı. 6 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın, 1 saatte kontrol altına alındı.

Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:06 Kaynak: DHA
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