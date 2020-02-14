Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın - Son Dakika

Yangın saat 04.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi Pınar Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Elektrik kablolarından çıkan kıvılcım nedeniyle başladığı öğrenilen yangını fark eden mahalleli hemen itfaiyeyi aradı. 6 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın, 1 saatte kontrol altına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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