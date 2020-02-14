Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın - Son Dakika

Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
6 saat önce
Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:12 Kaynak: DHA
Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangının elektrik kablolarından çıktığı belirlendi.
Yangın saat 04.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi Pınar Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Elektrik kablolarından çıkan kıvılcım nedeniyle başladığı öğrenilen yangını fark eden mahalleli hemen itfaiyeyi aradı. 6 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın, 1 saatte kontrol altına alındı.
Son Dakika Yangında küle dönen evdeki iki Kur'an-ı Kerim'e hiçbir şey olmadı Son dakika: Bahçelievler'de daha önce boşaltılan 7 katlı bina çöktü Son dakika: Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın 2 katının kaçak olduğu ortaya çıktı Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması