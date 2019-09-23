Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)
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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIBursa'nın İnegöl ilçesinde Bursa yolu üzerinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik yoğun çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:46 Kaynak: DHA
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bursa yolu üzerinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik yoğun çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Fabrikanın büyük bir bölümü hasar görürken, havadan çekilen görüntülerde yangından kaynaklı dumanların gökyüzünü kapladığı görülüyor. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.
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