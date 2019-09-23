Son Dakika Haberleri: Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)
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Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)

1 saat önce

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIBursa'nın İnegöl ilçesinde Bursa yolu üzerinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik yoğun çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın (2), System.String[]

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bursa yolu üzerinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik yoğun çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Fabrikanın büyük bir bölümü hasar görürken, havadan çekilen görüntülerde yangından kaynaklı dumanların gökyüzünü kapladığı görülüyor. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.


İtfaiye, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:46 Kaynak: DHA
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