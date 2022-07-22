Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

22.07.2022 11:56
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Geçit Mahallesi'nde bir geri dönüşüm tesisinin açık alanındaki atıkları depolama kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, tesis ve geri dönüşüm atıklarının bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

YORUMLAR
500
Ambulansa yol vermeyen sürücü trafikten men edildi Ambulansa yol vermeyen sürücü trafikten men edildi Bursa'da düğün konvoyunda kara yolunu kapatan sürücülere ceza Bursa'da düğün konvoyunda kara yolunu kapatan sürücülere ceza
Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:47 Avrupa Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık faiz artışına gitmesi doları etkiledi
11:42 Üniversite tercih maratonu başladı! Bu iki bölümü seçenlere yıllık 36 bin lira para verilecek
11:28 Galatasaray ve Beşiktaş Juan Mata için karşı karşıya geldi! İspanyol oyuncunun kararı merakla bekleniyor
11:20 Kentsel dönüşüm projesi mahalleli ile polisi karşı karşıya getirdi! Bir kadın baygınlık geçirdi
11:19 Gram altında son durum! ABD'nin resesyon endişesi altını da etkilyor
11:13 Tüm Türkiye'den talep yağıyor! 2 metreden fazla uzayan buğday yetiştiren çiftçi kota koydu
10:47 Su deposunun etrafında yapılan kazılarda Roma dönemine ait 3 adet derme taşlardan oluşan mezar bulundu
10:31 Gazeteci Cem Küçük'ten 'döviz' eleştirisi yapan Birce Akalay'a salvo: Böyle konuşanların kariyeri bitti
10:28 Ünlü isimleri forma tanıtımına çağıran Fenerbahçe'den 24 saatte akılalmaz satış! Tanesinin fiyatı dudak uçuklattı
10:19 Dedikodu yüzünden kanlı kavga! Komşusunu delik deşik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 11:56:47. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement