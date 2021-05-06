Son dakika haberleri: GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN - Son Dakika

BURSA'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi'nde meydana geldi. Bir geri dönüşüm tesisindeki atık toplama alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeni belirlemek için soruşturma başlatıldı.