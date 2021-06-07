Geri dönüşüm tesisinin atık sahasındaki plastik malzemeler yandı - Son Dakika

Ekipler yaklaşık bir saatte alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İlçe kırsalında yer alan Balabancık Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde plastik atıkların bulunduğu sahada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu