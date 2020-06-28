Bursa'da geri dönüşüm tesislerinde yangın; 10 kişi dumandan etkilendi (2) - Son Dakika

Bursa'da geri dönüşüm tesislerinde yangın; 10 kişi dumandan etkilendi (2)

BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMABursa Valiliği, Orhangazi ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi Ilıpınar mevkiindeki plastik geri dönüşüm tesisindeki yangınla ilgili açıklama yaptı.

BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Bursa Valiliği, Orhangazi ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi Ilıpınar mevkiindeki plastik geri dönüşüm tesisindeki yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Alınan ihbar üzerine yangına 1 yangın helikopteri, 10 itfaiye ekibi, 7 AFAD personeli, 21 sağlık personeli, 30 emniyet personeli, 25 belediye zabıtası personeli ve 2 jandarma timi ile müdahele edilmiş olup, saat 14.00 sıralarında yangın tamamen kontrol altına alınmıştır. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, yangının kaynak işlemi yapıldığı sırada kaynaktan çıkan kıvılcım ile meydana geldiği anlaşılmıştır. Yangında ölüm ve yaralanma olayı meydana gelmemiş, maddi zarar oluşmuştur. Olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),

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Orhangazi, Çeltikçi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 16:06 Kaynak: DHA

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