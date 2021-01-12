Bursa'da geri manevra yapan kamyonun altında kalan kadın öldü - Son Dakika

Kamyonun altında kalarak yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Erikli Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önüne geri manevra yaparak yanaşmaya çalışan G.Ş. (47) idaresindeki 34 FY 4879 plakalı kamyon, Mefaruz Dönmez'e (64) çarptı.

Bursa 'nın Yıldırım ilçesinde bir kamyonun altında kalan kadın hayatını kaybetti.

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