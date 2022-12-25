Merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde bir okulda lise 2. sınıf öğrencisi olan Aslı Y.(16) ve Elif G. (16), evlerinden 'gezmeye çıkıyorum' diyerek ayrıldı. İki kız çocuğunun ailesi çocuklarından uzun bir süre haber alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kaynak: İHA

Bursa, Aile, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da gezmeye diye çıkan 2 lise öğrencisi sırra kadem bastı - Son Dakika

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