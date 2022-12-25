Bursa'da gezmeye diye çıkan 2 lise öğrencisi sırra kadem bastı - Son Dakika
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Bursa'da gezmeye diye çıkan 2 lise öğrencisi sırra kadem bastı

25.12.2022 17:14
Bursa'da gezmeye diye çıkan 2 lise öğrencisi sırra kadem bastı

Bursa'da lise öğrencisi iki sınıf arkadaşı, "Gezmeye gidiyorum" diye evden çıkarak ortadan kayboldu. Aileler çocuklarından 25 saattir haber alamıyor.

Merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde bir okulda lise 2. sınıf öğrencisi olan Aslı Y.(16) ve Elif G. (16), evlerinden 'gezmeye çıkıyorum' diyerek ayrıldı. İki kız çocuğunun ailesi çocuklarından uzun bir süre haber alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

GÖRENLERİN AİLELERİ ARAMALARI İSTENDİ

Polis ekipleri ise bugün öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Karaman Mahallesi'nde kızlardan birinin telefonundan sinyal aldı. Sinyalin alındığı bölgede polis ve aileler kızlarını arama çalışmaları başlattı. Aileler çocuklarını görenlerin polisi aramalarını istedi.

Kaynak: İHA
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Bursa, Aile, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da gezmeye diye çıkan 2 lise öğrencisi sırra kadem bastı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da gezmeye diye çıkan 2 lise öğrencisi sırra kadem bastı - Son Dakika
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