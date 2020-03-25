Bursa'da gıda denetiminde esnaf tedbirler konusunda bilgilendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da gıda denetiminde esnaf tedbirler konusunda bilgilendirildi - Son Dakika

Bursa'da gıda denetiminde esnaf tedbirler konusunda bilgilendirildi

6 saat önce

Bursa'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda denetimlerinde esnafı maske takma ve hijyen konularında bilgilendirdi.

Bursa'da gıda denetiminde esnaf tedbirler konusunda bilgilendirildi, System.String[]

Bursa'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda denetimlerinde esnafı maske takma ve hijyen konularında bilgilendirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre ekipler, kentteki gıda işletmelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan önlemleri denetledi.

Kontrollerde, önlem almayan işletmelere gerekli uyarlar yapılarak, maskesi ve eldiveni olmayan çalışanlara maske ve eldiven verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ayrıca, işletmeler için hazırladıkları "Gıda İşletmelerinde, Kovid-19 İçin Alınacak Tedbirler"in yer aldığı broşürleri dağıtarak uyarılarda bulundu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, gıda işletmelerinin hijyen kurallarına uygun üretim yapmanın yanı sıra kişisel hijyene de dikkat etmeleri hususunda bilgilendirmede bulunulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İşletme sorumlularına, personellerin hastalık ve rahatsızlıklarına dikkat etmeleri, hasta olan personelin hemen izne ayrılması gerektiğini, eldiven-maske ve bone kullanımının çok önemli olduğunu belirtiyoruz. Dezenfeksiyon yapmanın, elleri sık sık yıkamanın ve işletme girişlerinde hijyen paspası bulundurmalarının önemini anlatıyoruz. Gıda işletmelerinin, denetçilerin ve görevlilerin de maske takmasının önemli olduğunu anlattık. Çünkü buralar sürekli iletişim halinde olunan yerler. Takip denetimleri sonucunda hala kendi hijyen koşullarına dikkat etmezler ve virüs yayılımına engel olmak için gerekli tedbirleri almazlarsa idari para cezası uygulayacağımızı ve gerekli yasal işlemleri yapacağımızı bildirdik."

Bilgilendirme ve denetimlerine hız verdiklerini aktaran Aygül, vatandaşların da bu konuya katkıda bulunarak gördükleri olumsuzlukları Alo 174'e bildirmelerini istedi.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:46 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı
Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde         
15:50
Son dakika: Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı Son dakika: Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı         
15:49
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak         
15:35
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi         
15:27
Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti         
15:16
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti         
15:15
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek         
15:13
Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu         
15:06
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu         
14:55
"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı         
14:52
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi         
14:51
Ceza, yıllar sonra itiraf etti: İlk albümüm için 4 binden oluşan müzik arşivimi sattım Ceza, yıllar sonra itiraf etti: İlk albümüm için 4 binden oluşan müzik arşivimi sattım         
14:49
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi? Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?         
14:33
Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı         
14:27
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri         
14:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 16:06:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da gıda denetiminde esnaf tedbirler konusunda bilgilendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]