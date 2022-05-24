Bursa'da gıda israfına farkındalık için artan malzemelerden yemekler pişirildi - Son Dakika
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Bursa'da gıda israfına farkındalık için artan malzemelerden yemekler pişirildi

24.05.2022 13:46
Bursa'da gıda israfına farkındalık için artan malzemelerden yemekler pişirildi

Bursa'da "Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık" adlı proje kapsamında gerçekleştirilen mutfak atölyesi etkinliğinde gıda kayıpları ve israfa dikkat çekilerek, yemekler hazırlandı.

Bursa'da "Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık" adlı proje kapsamında gerçekleştirilen mutfak atölyesi etkinliğinde gıda kayıpları ve israfa dikkat çekilerek, yemekler hazırlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) yürütücülüğünde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir yemek sanayi firmasının akademi mutfağında etkinlik düzenlendi.

Protokol üyeleri, gıda israfına dikkati çekmek amacıyla şef Türev Uludağ eşliğinde şekli bozuk kabak ve havuçlardan tarator yaptı.

Ayrıca, mutfakta artan malzemelerden iç pilav, yumuşamış otlardan aromatik yağ ve tavuk yemeği pişirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Volkan Güngören, etkinlikte, gıdaların paketlerinde bulunan son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi kriterlerinin önemini anlattı.

Dünyadaki gıdanın yaklaşık 3'te birinin israf ve çeşitli nedenlerle kaybedildiğini vurgulayan Güngören, özellikle son dönemlerde artan kaybın önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Etkinliğe, Bursa Vali Yardımcısı Yusuf Gökhan Yolcu, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül ile bazı meslek odalarının temsilcileri katıldı.

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Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Birleşmiş Milletler, Tarım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da gıda israfına farkındalık için artan malzemelerden yemekler pişirildi - Son Dakika


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