Bursa'da gıda yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
1 saat önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan gıda yüklü kamyonun şarampole yuvarlananması sonucu sürücü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:55 Kaynak: DHA
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde kontrolden çıkan gıda yüklü kamyonun şarampole yuvarlananması sonucu sürücü yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Bursa- Ankara
Karayolu üzeri Babasultan Barajı
Mevkii'nde meydana geldi. Eskişehir
'den, Bursa'ya gıda ürünü taşıyan Ömer Kara
(49) yönetimindeki 35 HA 9092 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü Kara, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlke müdahale yapıldıktan sonra ambulansa konulan Kara, bu arada birlikte yola çıktıkları diğer kamyonun sürücüsü olan arkadaşı Mustafa Özipek'i arayarak bilgi verdi. İnegöl Devlet Hastanesi
'ne götürülen sürücü Kara'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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