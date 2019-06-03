Son Dakika Haberleri: Bursa'da gıda yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
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Bursa'da gıda yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan gıda yüklü kamyonun şarampole yuvarlananması sonucu sürücü yaralandı.

Bursa'da gıda yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan gıda yüklü kamyonun şarampole yuvarlananması sonucu sürücü yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Bursa- Ankara Karayolu üzeri Babasultan Barajı Mevkii'nde meydana geldi. Eskişehir'den, Bursa'ya gıda ürünü taşıyan Ömer Kara (49) yönetimindeki 35 HA 9092 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü Kara, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlke müdahale yapıldıktan sonra ambulansa konulan Kara, bu arada birlikte yola çıktıkları diğer kamyonun sürücüsü olan arkadaşı Mustafa Özipek'i arayarak bilgi verdi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen sürücü Kara'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. 


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:55 Kaynak: DHA
Ankara, İnegöl, Bursa, Güncel
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