Son Dakika Haberleri: Bursa'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Bursa'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

1 saat önce

Bursa'da fabrikadaki gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 72 kişiden 71'i taburcu edildi.

Bursa'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi, System.String[]
Bursa'da fabrikadaki gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 72 kişiden 71'i taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde (BOSB) faaliyet gösteren fabrikada akşam yemeği sonrası bazı çalışanların rahatsızlanması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Rahatsızlanan 72 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

71 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, hayati tehlikesi bulunmayan kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:47 Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Bursa, Güncel
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