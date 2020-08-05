Bursa'da giyim mağazasına giren hırsız güvenlik kameralarını hesaba katmadı - Son Dakika

Bursa'da giyim mağazasına giren hırsız güvenlik kameralarını hesaba katmadı

BURSA - Bursa'da bir giyim mağazasının kilidini tornavida ile kırıp giren hırsızlar güvenlik kameralarını hesaba katmadı.

Olay, dün sabah saatlerinde Osmangazi İlçesi Nalbantoğlu Mahallesinde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah mağazayı açmaya giden iş yeri sahipleri kapının kilidinin kırıldığını ve mağazanın içerisinin dağıtıldığını görünce polis ekiplerine ihbarda bulundu. Mağaza sahipleri kasada duran 50 liranın ve şirket telefonunun da çalındığını belirledi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Görüntüleri izleyen ekipler ise eşgalini belirledikleri 2 şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

İş yeri çalışanı Ahmet A. ise, " Sabah dükkanı açmaya geldiğimizde kilidin kesici ve delici aletle kırıldığını gördük. Sonra içeri girdiğimizde ise kıyafetlerin yerlere saçıldığını gördük şok olduk. Kasada bıraktığımız 50 liranın ve şirket telefonunda çalındığını fark ettik. Polis ekiplerine ihbarda bulunduk. İnşallah şüpheli en kısa sürede yakalanır. Bizim başımıza gelen yarın bir başkasının da başına gelebilir" dedi.