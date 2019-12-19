Bursa'da 'Göç' buluşması - Son Dakika
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Bursa'da 'Göç' buluşması

6 saat önce

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Hindistan'dan Suriye'ye, Balkanlardan Afrika'ya farklı kültürlerin Bursa'da kaynaşmasına zemin hazırlayan 'Kültürlerin Buluşma Noktası: Türkiye' isimli program, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın iştirakiyle yapıldı.

Bursa'da 'Göç' buluşması, System.String[]

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Hindistan'dan Suriye'ye, Balkanlardan Afrika'ya farklı kültürlerin Bursa'da kaynaşmasına zemin hazırlayan 'Kültürlerin Buluşma Noktası: Türkiye' isimli program, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın iştirakiyle yapıldı.


18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla düzenlenen program Merinos AKKM Muradiye Salonu'nda misafirlerini ağırladı. Açılış töreni Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu'nun katılımıyla yapılan program çerçevesinde Ahıska, Batı Trakya, Özbekistan, Afganistan, Fas, Endonezya, Suriye, Afrika, Tacikistan, Pakistan ve Hindistan'ın yemek ve kültürleri tanıtıldı. Vali Canbolat, Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, açılış öncesinde ülkelerin tanıtım stantlarını ziyaret ederek, yöresel ürünlerden tattı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açılış konuşmasında, organizasyonun Bursa'da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'nin Kafkaslar ve Balkanlar başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden çok sayıda göçe ev sahipliği yaptığını dile getiren Başkan Aktaş, "Bugün Avrupa'nın '10-15 bin Suriyeliyi alsak mı almasak mı?' diye tereddüt ettiği ortamda, Allah'a hamdolsun 3,5-4 milyon Suriyeli kardeşimize ev sahipliği yapıyoruz. Bursa olarak, en fazla Suriyeliyi barındıran 7. şehiriz. 177 bin kardeşimizi misafir ediyoruz. Oradaki rahatlamaya paralel olarak dönenler var. Yıllarca zulüm görmüş, sıkıntılar yaşamış, gerek Ahıskalı gerekse Bulgaristanlı kardeşlerimizin burada nasıl birlik ve beraberlik içerisinde, örf ve adet, yemek kültürlerini muhafaza ederek nasıl yaşadığının en önemli göstergesidir burası. Göçmenler günü vesilesi ile inşallah birlik ve beraberliğimiz, kardeşliğimiz pekişir" diye konuştu.


Bursa Valisi Yakup Canbolat ise Türkiye'nin, göç alma yönüyle hedef, göç verme yönüyle kaynak, göç edenlerin geçiş güzergahı olmasıyla da transit olduğunu söyledi. Vali Canbolat, dünya sıkıntı yaşayan insanlara kapılarını kapatırken Türkiye'nin milyonlarca insana açtığı kucakla umudun ülkesi olmaya devam ettiğini vurguladı.


Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu da konuşmasında, Türk ve Müslüman kültür alt yapısının zenginliğine dikkat çekerek, birlik ve beraberliğin önemine vurguda bulundu. - BURSA

Alinur Aktaş, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:36 Kaynak: İHA
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