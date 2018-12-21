Bursa'da "Göç ve Kadın Sempozyumu" Başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi
, Bursa Göç Tarihi Müzesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) iş birliğinde düzenlenen "Sınırlar Arasında Kadın Olmak" temalı "Göç ve Kadın Sempozyumu" başladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göç Tarihi Müzesi'nde iki gün boyunca göçün kadınlar üzerindeki etkilerinin anlatılacağı sempozyumda, ulusal ve uluslararası düzeyde 24 bildiri sunulacak.
Sempozyum kapsamında, "DiasporaTürk" sosyal medya platformu öncülüğünde, yazar Gökhan Duman'ın katkılarıyla hazırlanan ve işçi göçünü konu alan "Anadolu'dan Avrupa
'ya: Bir Göç Hikayesi" adlı fotoğraf sergisi açıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mihrimah Kocabıyık, sempozyum açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bursa'nın göçlerle şekillenen bir şehir olduğunu hatırlattı.
Bursa'ya 1880'li yıllarda toplu göçlerin başladığını ve bu dönemdeki göçlerle kentte 62 yeni köy ve 18 mahalle kurulduğunu belirten Karabıyık, "Mübadele yıllarında Ermeni ve Rumlar'ın yerine gelen Yunanistan
göçmenleri için hürriyet ve adalet mahalleleri kuruldu. Bursa, tarihi boyunca herkese kucak açmıştır." ifadesini kullandı.
Göç kavramının yaşayan canlı bir organizma olduğunu aktaran Kocabıyık, şunları kaydetti:
"Devletlerin oluşumunda, kültür ve medeniyet kavramlarının içini doldurmada belki de en aktif rol üstlenen olaydır göç. Dünyanın dört bir tarafında yerlerinden ve yurtlarından edilmiş milyonlarca insan, vatan umuduyla sürekli hareket halinde. Bu insanların içerisinde şüphesiz kadınlar, yaşlılar, çocuklar ve hastalar önemli bir sayı teşkil ediyor. Yerlerinden edilen bu insanlara şüphesiz uluslararası sivil toplum kuruluşları yardımcı olmakta ancak en başta da Türkiye
, bu konu ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmektedir. Göçmen ve mültecilerin büyük çoğunluğunu oluşturan kadınların gerek göç yollarında, gerek göç ettikleri bölgelerde çekmiş oldukları sıkıntıları, yaşadıkları problemleri anlatmak, özünde ise bu problemlere çözüm yolları aramak amacıyla bu sempozyumu hazırladık."
Açılış töreninin ardından sempozyum, oturumlarla devam etti.
Törene Bursa Uludağ Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir
, Filistin
Politeknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Imad Khatib, Göç İdaresi Bursa İl Müdürü İsmail Fatih
Tüzen, KADEM Bursa Temsilci Yardımcısı Mürüvvet Yaman, KADEM Genel Merkez
Yönetim Kurulu Üyesi Sevim Zehra Can Kaya
ile Türk ve yabancı akademisyenler katıldı.