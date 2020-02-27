Bursa'da gök gürültülü sağanak yağmur etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da gök gürültülü sağanak yağmur etkili oluyor - Son Dakika

Bursa'da gök gürültülü sağanak yağmur etkili oluyor

6 saat önce

Bursa genelinde akşam saatlerinde şiddetli rüzgarla birlikte gök gürültülü sağanak yağmur etkili oldu.

Bursa'da gök gürültülü sağanak yağmur etkili oluyor, System.String[]

Bursa genelinde akşam saatlerinde şiddetli rüzgarla birlikte gök gürültülü sağanak yağmur etkili oldu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Bursa'da etkili olan lodos akşam saatlerinde gök gürültülü yağmurla birlikte etkisini gösterdi. Şiddetli rüzgarla birlikte etkili olan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yer yer sağanak ve gök gürültülü şeklinde yağan yağıştan vatandaşlar zor durumda kaldı. Bazı vatandaşları şemsiyeleri korumaya çalışırken şemsiyelerine tutmakta güçlük çekti. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:07 Kaynak: İHA
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