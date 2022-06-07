Bursa'da gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu

07.06.2022 21:42
Bursa'da gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Bursa semalarında oluşan gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bursa semalarında oluşan gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Akşam saatlerinde oluşan gökkuşağı muhteşem görüntüler oluşturdu. Gökkuşağını gören vatandaşlar ilgiyle izlerken, bazıları da fotoğrafını çekti.

(İHA)

Bursa'da gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu
Bursa'da gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu
Bursa'da gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu
Bursa'da gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu
Bursa'da gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu

YORUMLAR
500
Bakan Koca, bir hastanın Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle ameliyatını duyurdu Bakan Koca, bir hastanın Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle ameliyatını duyurdu Komşuların park kavgası cinayetinde 1 kişi tutuklandı Komşuların park kavgası cinayetinde 1 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:23 Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Elmas Ödülleri görkemli törenle sahiplerini buldu
21:01 Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye hakkında hazırlanan rapora tepki: Ön yargılı ve gerçek dışı ifadeleri kınıyoruz
20:55 Litvanya-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu
20:54 Dünya gıda kriziyle karşı karşıya! Almanya'daki marketler makarna ve un satışına sınırlama getirdi
20:31 Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı yaşanan sel üzerinden eleştirmek isterken gerçeği öğrendi, paylaşımını kısa sürede kaldırdı
20:27 Kazanması kesin gözüyle bakılıyordu, bir anlık hatası sonrası beyin kanaması geçirdi
20:05 Ümit Özdağ'ın açıklamalarına öfkelenen Bakan Koca: Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez
19:45 Bakanı Nebati, Hazine nakit dengesine ilişkin verileri paylaştı: Mayısta 149 milyar TL fazla verdi
19:38 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar görüştü! Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ele alındı
19:07 Dünyanın en değerli 10 futbolcusu belirlendi! Sonuçta sürpriz isimler yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 21:49:23. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement