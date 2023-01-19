Bursa'da gökyüzünde oluşan mercek bulutunu görenler telefonlarına sarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da gökyüzünde oluşan mercek bulutunu görenler telefonlarına sarıldı

19.01.2023 10:25

Bursa'da kuvvetli lodos vatandaşlara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Deniz trafiğini felç eden lodosla birlikte ortaya çıkan bir görüntü ise özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bursa'nın Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden görülebilen ve yaklaşık 1 saat bozulmadan kalan mercek bulutu, görenlerin ilgisini çekti. Birçok kişi gökyüzündeki bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti.

Bursa'da kuvvetli lodos hayatı adeta felç ederken, deniz trafiğinde aksamalar yaşanıyor, vatandaşlar rüzgarın etkisiyle uçan çatılar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bursa'da gökyüzünde oluşan mercek bulutunu görenler telefonlarına sarıldı

BULUTU GÖREN TELEFONUNA SARILDI

Bursa semalarında sabah saatlerinde ise mercek bulutu görüldü. Bursa'nın Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden görülebilen ve yaklaşık 1 saat bozulmadan kalan bulut, görenlerin ilgisini çekti. Birçok kişi gökyüzündeki bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti.

Bursa'da gökyüzünde oluşan mercek bulutunu görenler telefonlarına sarıldı

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Çok sayıda internet kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntüler kısa sürede viral oldu. Bulutu UFO'ya benzeteler de oldu korku filmlerinden alıntı yapanlar da.

Bursa'da gökyüzünde oluşan mercek bulutunu görenler telefonlarına sarıldı
Bursa'da gökyüzünde oluşan mercek bulutunu görenler telefonlarına sarıldı
Bursa'da gökyüzünde oluşan bulutu görenler cep telefonlarına sarıldı
Bursa'da gökyüzünde oluşan mercek bulutunu görenler telefonlarına sarıldı
Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Trompet sanatçısı Romain Leleu Bursa'da sahne aldı Trompet sanatçısı Romain Leleu Bursa'da sahne aldı Bursa'da fabrikada korkutan yangın Bursa'da fabrikada korkutan yangın

Sosyal Medya, Cep Telefonu, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da gökyüzünde oluşan mercek bulutunu görenler telefonlarına sarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:48 Bülent Arınç'tan canlı yayında İmamoğlu itirafı: Yapmayın diye yalvardım
00:35 Fenerbahçeli yöneticiden taraftara transfer müjdesi! Aboubakar açıklaması Beşiktaş'ı çok kızdıracak
00:06 Antalya'da oğlunun bıçakladığı kadın markete sığındı, kabus burada da bitmedi
09:50 Yumruklaştığı kuryenin arkadaşları tarafından defalarca bıçaklandı! O anlar kamerada
00:03 Süper Lig ekibine gönderme yapan Jorge Jesus'u resmi hesaptan tiye aldılar: Dedeye sahip çıkalım
23:58 Aşiret mensuplarının 18 yıl sonra doğan erkek bebeğe verdiği tepki sosyal medyayı yıktı
23:42 Fahrettin Altun, dünyaca ünlü derginin skandal kapağına sert çıktı: Sizi kim ciddiye alsın?
23:39 Jorge Jesus canlı yayında Fenerbahçe'ye istediği transferi açıkladı: Olacak mı göreceğiz
23:10 Jesus deliye döndü! Hocasının kızdığını gören Arda Güler'in tepkisi bomba
22:07 Ankara'da bina girişinde göçük meydana geldi! Daireler tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2023 03:38:12. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da gökyüzünde oluşan mercek bulutunu görenler telefonlarına sarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement