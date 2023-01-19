Bursa'da kuvvetli lodos hayatı adeta felç ederken, deniz trafiğinde aksamalar yaşanıyor, vatandaşlar rüzgarın etkisiyle uçan çatılar nedeniyle zor anlar yaşadı.
Bursa semalarında sabah saatlerinde ise mercek bulutu görüldü. Bursa'nın Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden görülebilen ve yaklaşık 1 saat bozulmadan kalan bulut, görenlerin ilgisini çekti. Birçok kişi gökyüzündeki bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti.
Çok sayıda internet kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntüler kısa sürede viral oldu. Bulutu UFO'ya benzeteler de oldu korku filmlerinden alıntı yapanlar da.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da gökyüzünde oluşan mercek bulutunu görenler telefonlarına sarıldı - Son Dakika