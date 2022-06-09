Göl kenarında bitkin halde bulunan ayı yavrusu tedaviye alındı - Son Dakika
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Göl kenarında bitkin halde bulunan ayı yavrusu tedaviye alındı

09.06.2022 08:46

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Uluabat Gölü kıyısında bitkin halde bulunan yavru boz ayı için jandarma seferber oldu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Uluabat Gölü kıyısında bitkin halde bulunan yavru boz ayı için jandarma seferber oldu.

Fadıllı Mahallesi'nde göl kenarında ayı yavrusunun dolaştığını gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, çevrede yaptığı aramada yavruyu göl kenarındaki bataklıkta bitkin halde buldu.

Ayı, tedavisi için Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Göl kenarında bitkin halde bulunan ayı yavrusu tedaviye alındı
Göl kenarında bitkin halde bulunan ayı yavrusu tedaviye alındı
Göl kenarında bitkin halde bulunan ayı yavrusu tedaviye alındı
Göl kenarında bitkin halde bulunan ayı yavrusu tedaviye alındı
Göl kenarında bitkin halde bulunan ayı yavrusu tedaviye alındı
Göl kenarında bitkin halde bulunan ayı yavrusu tedaviye alındı
Göl kenarında bitkin halde bulunan ayı yavrusu tedaviye alındı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göl kenarında bitkin halde bulunan ayı yavrusu tedaviye alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Göl kenarında bitkin halde bulunan ayı yavrusu tedaviye alındı - Son Dakika
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