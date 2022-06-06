Yüzme bilmediği ve suya girmemesi için arkadaşları tarafından uyarıldığı belirtilen Güler'in cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Burada arkadaşlarıyla vakit geçiren Güler, daha sonra serinlemek için suya girdi.

Kaynak: AA

Mustafakemalpaşa, Sinan Güler, Tatkavaklı, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da gölete giren kişi boğuldu - Son Dakika

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