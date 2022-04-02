Bursa'da gölete uçan araçtan cansız bedeni çıkarıldı - Son Dakika
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Bursa'da gölete uçan araçtan cansız bedeni çıkarıldı

02.04.2022 12:15
Bursa'da gölete uçan araçtan cansız bedeni çıkarıldı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gölete uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gölete uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Bursa Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Behram Mahallesi göletinde meydana geldi. Orta Mahalle'de ikamet eden Alaettin Esmer (67) Perşembe günü evden çıkarak arkadaşları ile buluştu. Bir süre arkadaşları ile zaman geçirdikten sonra yanlarından ayrılan Esmer'den, ailesi haber alamayınca Cuma günü öğle saatlerinde konuyu emniyet güçlerine bildirdi. Yapılan incelemede Esmer'in en son Behram Göleti yakınlarında görüldüğü tespit edildi.

Jandarma kısa sürede aracın izini buldu

Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma ekipleri, Esmer'in en son görüldüğü alanda titiz bir çalışma başlattı. Gölete doğru giden tekerlek izlerine rastlayan jandarma ekipleri durumu Mudanya Jandarma Sahil Güvenlik ekiplerine iletti. Cumartesi 07.30'da başlayan arama çalışmalarından kısa süre sonra dalgıçlar tarafından aracın yeri tespit edildi. Göletten ilk olarak Alaettin Esmer'in cansız bedeni çıkarıldı. Daha sonra ise vinç yardımı ile araç çıkarıldı.

Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından Esmer'in cansız bedeni Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Bursa'da gölete uçan araçtan cansız bedeni çıkarıldı
Bursa'da gölete uçan araçtan cansız bedeni çıkarıldı

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Mustafakemalpaşa, Jandarma, Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da gölete uçan araçtan cansız bedeni çıkarıldı - Son Dakika


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