Bursa'da görev yerlerini izinsiz terk eden polisler hakkında soruşturma - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da görev yerlerini izinsiz terk eden polisler hakkında soruşturma - Son Dakika

Bursa'da görev yerlerini izinsiz terk eden polisler hakkında soruşturma

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, izinsiz görev yerlerini terk ettikleri gerekçesiyle haklarında disiplin soruşturması başlatılan polis memurlarının görev yerlerinin değiştirildiği bildirildi.

Bursa'da görev yerlerini izinsiz terk eden polisler hakkında soruşturma, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, izinsiz görev yerlerini terk ettikleri gerekçesiyle haklarında disiplin soruşturması başlatılan polis memurlarının görev yerlerinin değiştirildiği bildirildi.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, 23 Ocak Perşembe Ankara-Bursa kara yolunun 60. kilometresinde tek taraflı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği ve otomobilin içinde eski Bursa Valisi İzzettin Küçük ile eski Milletvekili Mustafa Öztürk'ün olduğu belirtildi.

Aracın şoförünün aylıksız izinde bulunan ve koruma görevinden alınmış polis memuru Ali Dilöz olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dilöz'ün İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği'nde çalışan tanıdığı memurları arayarak kendilerini almaları talebinde bulunduğu, görevde olan personelin amir ve üstlerine bilgi vermeden resmi araç ile görev yerlerini terk etmek suretiyle kaza mahalli olan jandarma bölgesine gittikleri tespit edilmiş olup, bu nedenle haklarında disiplin soruşturması başlatılmış ve soruşturma kapsamında görev yerleri değiştirilmiştir."

Mustafa Öztürk, İnegöl, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:34 Kaynak: AA
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