Bursa'da görevli sağlıkçılardan vatandaşlara mesaj - Son Dakika

Bursa'da zaman kavramı gözetmeksizin görevlerinin başında olan hastane çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşlara "Evde kal" mesajı verdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gemlik Devlet Hastanesi ve Orhangazi Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanları, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulundu.

Sağlık çalışanları, ellerindeki kağıtlara "Biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kal" yazarak fotoğraflarını paylaştı.