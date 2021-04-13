Bursa'da görüntülenen Ak pelikanların görüntüsü mest etti - Son Dakika

Bursa'da görüntülenen Ak pelikanların görüntüsü mest etti

BURSA - Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, her yıl takip ettiği büyük ak pelikan göçünü bu yılda fotoğraflamayı başardı.

Kocaçay Deltası, Manyas ve Uluabat Göllerinde arazi çalışmalarını sıklaştıran Tüydeş elde ettiği verileri de uluslararası kuş gözlem platfromlarında ve halkalama istasyonları ile paylaşıyor. Bahar göçüyle birlikte pek çok göçmen kuş gibi pelikanların da güneyden kuzeye göç ettiğini belirterek, "Ak Pelikanlar kışı Afrika'da geçirdikten sonra her yıl binlerce KM uçarak Romanya Tuna Nehri Deltasına gidiyorlar. ve bu göç yolculuklarında Hatay'dan ülkemize girip Kapıdağ Yarımadası üzerinden Trakya'ya geçerek Bulgaristan üstünden Romanya'ya ulaşıyor. Genelde güzergahları aynıdır ve hiç değişmez. Çok nadir İstanbul ve Çanakkale Boğazını kullanırlar. Ortalama 45 bin pelikan bahar göçünde bu güzergahtan göç ediyor. Sürüler parça parça ve en az bin ile 9 bin pelikandan oluşabiliyor. ve bu hayvanların konacakları taşkın alanları tarım başta olmak üzere çeşitli şekillerde yok edildiği için artık çok alternatifleri yok. Bu alanları korumalıyız" dedi.

Görüntüleri Manyas Kuş Cennetinde çektiğini belirten Tüydeş, "2014 yılından beri pelikanları bölgede takip ediyorum. Nerelere konuyorlar, nerelerden geçiyorlar. En çok nerede besleniyorlar. Hatta bu çalışmaların sonucunda Doğa Derneği ve Karacabey Belediyesi işbirliği ile 2 yıl pelikan göçü izleme etkinliği bile yaptık. Binlerce sürüye şahit oldum ama hayatımda ilk onlara bu kadar yaklaştım. Adeta aralarında kaldım. Doğanın bana büyük bir lütfu oldu o anlar. Hayatım boyunca unutamam" dedi.