Bursa'da göz gözü görmedi - Son Dakika

Bursa'da göz gözü görmedi

- Bursa'da göz gözü görmedi Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı Bursa'da aniden bastıran sis, görüş mesafesini düşürürken sürücülere zor anlar yaşattı.

- Bursa'da göz gözü görmedi Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı BURSA - Bursa'da aniden bastıran sis, görüş mesafesini düşürürken sürücülere zor anlar yaşattı. Bursa'nın dağ ilçelerine ulaşımını sağlayan yolda yoğun sis görüldü. Aniden bastıran yoğun sis, görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü. Virajlı olan yollarda sürücüler sis sebebiyle zor anlar yaşadı. Sürücülerin kaza yapmamak için hızlarını düşürmesi dikkat çekti.

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