Bursa'da gözaltına alınan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da gözaltına alınan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da gözaltına alınan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bursa'da gözaltına alınan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda E.K, Y.N.K, A.G. ve M.E. yakalandı.

Bu kişilerin üzerlerinde, ev ve araçlarında yapılan aramalarda 40 gram sentetik uyuşturucu, 700 gram esrar ve iki hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyette işlemleri tamamlanan zanlılardan E.K. ve Y.N.K, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.G. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer şüpheli M.E'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Beni kimsesizler mezarlığına gömün" notunu bırakıp, intihar etti
Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın enkazından 2 yaralı çıkarıldı Görgü tanığı, Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın kaza anını anlattı Sahiba Gökçen'de kaza yapan uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 21:23:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da gözaltına alınan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]