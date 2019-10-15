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Bursa'da gözaltına alınan uyuşturucu şüphelileri, adliyede

44 dakika önce

Bursa'da gözaltına alınan uyuşturucu şüphelileri, adliyedeBursa'nın Gemlik ilçesinde, bin polisin katılımıyla şafak vakti yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bursa'da gözaltına alınan uyuşturucu şüphelileri, adliyede

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bin polisin katılımıyla şafak vakti yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah Gemlik ilçesinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, önceden tepsit edilen evlere, kapılarını koçbaşı ile kırarak giren polis, 25 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile araçlarında yapılan aramalarda 9 kilogram bonzai, 163 gram metamfetamin, 21 adet ekstasy hap, 8 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve 6 adet hassas terazi ele geçirildi. 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Bursa'da gözaltına alınan uyuşturucu şüphelileri, adliyede

Gemlik, Sabah, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:57 Kaynak: DHA
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