Gözüne kestirdiği çantayı otomobilin camı patlatarak böyle çaldı - Son Dakika
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Gözüne kestirdiği çantayı otomobilin camı patlatarak böyle çaldı

16.07.2022 09:05

Gözüne kestirdiği çantayı otomobilin camı patlatarak böyle çaldı Bursa'da şüpheli bir şahıs, park halindeki otomobilin camını kırarak içindeki çantayı çaldı.

Gözüne kestirdiği çantayı otomobilin camı patlatarak böyle çaldı

BURSA - Bursa'da şüpheli bir şahıs, park halindeki otomobilin camını kırarak içindeki çantayı çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs, otomobilde bulunan çantayı gözüne kestirdi. Bir süre uygun zamanı bekleyen şüpheli, otomobilin bir anda camı kırıp çantayı çalarak gözden kayboldu.

Hırsızlık anı ise anbean kameralara yansıdı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gözüne kestirdiği çantayı otomobilin camı patlatarak böyle çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gözüne kestirdiği çantayı otomobilin camı patlatarak böyle çaldı - Son Dakika
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