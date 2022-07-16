Gözüne kestirdiği çantayı otomobilin camı patlatarak böyle çaldı

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs, otomobilde bulunan çantayı gözüne kestirdi. Bir süre uygun zamanı bekleyen şüpheli, otomobilin bir anda camı kırıp çantayı çalarak gözden kayboldu.

BURSA - Bursa 'da şüpheli bir şahıs, park halindeki otomobilin camını kırarak içindeki çantayı çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Biri su bahanesiyle kuyumcuyu oyalarken, diğeri 55 bin TL'lik bilekliği böyle çaldı

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

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