"Green Way Uludağ Hard Enduro Yarışı" yapıldı - Son Dakika

Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla "Green Way Uludağ Hard Enduro Yarışı" düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla düzenlenen yarışlara, 30 ilden 245 sporcu katıldı.

Sporcular, Otosansit mevkisinden başlayan organizasyonda, hiçbir kara taşıtının geçemeyeceği Uludağ'ın engebeli arazilerinde motosikletleriyle kıyasıya mücadele edip zamanla yarıştı.

Çoğu sporcunun gelemediği Yiğitler Mahallesi'nde bitiş olarak belirlenen son rampada ise adrenalini yüksek anlar yaşandı. Rampayı tırmanmaya çalışan sporcular zaman zaman düştü.

Yarışlar sonunda, Türkiye enduro şampiyonu ve milli sporcu Bayram Uysal, 1 saat 46 dakikada parkuru tamamlayarak birinciliği elde etti. Erkan Yüksek'in 2 saat 35 dakika ile ikinci olduğu yarışları, Kemal Deveci 2 saat 40 dakikayla üçüncü sırada bitirdi.