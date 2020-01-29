Bursa'da gübre yığına batan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Bursa'da gübre yığına batan köpeği itfaiye kurtardı

12 dakika önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gübre yığınına batan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bursa'da gübre yığına batan köpeği itfaiye kurtardı, System.String[]

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gübre yığınına batan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Şahintepesi bölgesinde hayvancılık yapan Temel Bilgin, bahçedeki köpeğinin sesleri üzerine dışarıya çıktı. Bilgin, gübre yığınının içinde başka bir köpekle karşılaşınca itfaiyeden yardım istedi.

Bilgin'in ihbarı üzerine olay yerine gelen Orhangazi Belediye İtfaiye ekipleri, köpeği düştüğü yerden çıkarttı.

Kurtarılan köpek bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.

Orhangazi, İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:42 Kaynak: AA
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