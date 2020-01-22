Bursa'da gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi - Son Dakika

Bursa'da gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi

6 saat önce

Bursa'da polisin düzenlediği operasyonda 347 şişe gümrük kaçağı içki ve 307 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Bursa'da gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi, System.String[]

Bursa'da polisin düzenlediği operasyonda 347 şişe gümrük kaçağı içki ve 307 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığı önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Kestel ilçesinde iki eve operasyon düzenlendi.

Aramalarda 347 şişe gümrük kaçağı içki ve 307 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir'de yakalanan FETÖ'nün kritik ismi Yusuf Bekmezci'nin gizli görevi ortaya çıktı!
Tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerinin 2020 bedelleri belirlendi Dünyaca ünlü teslimat firması Glovo, Türkiye'den çekilme kararı aldı Son dakika: Ege'de art arda depremler! Son depremin büyüklüğü 4,1 olarak açıklandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 18:20:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]