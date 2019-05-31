Bursa'da gümrük kaçağı telefon operasyonu
49 dakika önce
Bursa'da piyasa değeri 100 bin TL olan gümrük kaçağı 142 adet cep telefonu ile 148 adet telefon aksesuarı ele geçirildi.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:51 Kaynak: İHA
'da piyasa değeri 100 bin TL olan gümrük kaçağı 142 adet cep telefonu ile 148 adet telefon aksesuarı ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, V.T., isimli şahsın gümrük kaçağı cep telefonu sattığını tespit etti. Yapılan operasyonda piyasa değeri 100 bin TL olan 142 adet cep telefonu ile 148 adet telefon aksesuarı ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. - BURSA
Fuhuş baskınında yakalandılar! Erkeklerin giydiği şalvarlar dikkatlerden kaçmadı
ADANA KOZAN'DA FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 20 KİŞİ ADLİYEYE ÇIKARILDI
Belediye ihalesinde silahlar konuştu!
Bursa'da kızıl geyiklerin ihaleyle öldürülmesini mahkeme durdurdu