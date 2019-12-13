Bursa'da günlük kiralanan evler ve araç kiralama firmaları denetlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da günlük kiralanan evler ve araç kiralama firmaları denetlendi - Son Dakika

Bursa'da günlük kiralanan evler ve araç kiralama firmaları denetlendi

6 saat önce

Bursa'da, polis ekiplerince günlük kiralanan evler ve araç kiralama firmalarında denetim gerçekleştirildi.

Bursa'da günlük kiralanan evler ve araç kiralama firmaları denetlendi, System.String[]

Bursa'da, polis ekiplerince günlük kiralanan evler ve araç kiralama firmalarında denetim gerçekleştirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde faaliyet gösteren 73 işletmeye ait 622 günlük kiralanan ev denetlendi.

Çalışmalarda, kimlik bildirme kanununa göre veri girişi yapmayan 3 işletmeye 22 bin 56 lira idari para cezası uygulandı.

Yine il merkezindeki 102 araç kiralama firmasını denetleyen polis, 15 firmanın iş yeri açma ve çalışma ruhsatının olmadığını belirledi.

Ayrıca 3 iş yerinin de kimlik bildirme kanunu kapsamında kiralık araç veri girişi yapmadığını tespit eden ekipler, bu firmalara 23 bin 286 lira idari para cezası uyguladı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:18 Kaynak: AA
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