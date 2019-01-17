Bursa'da Günün Fotoğrafı

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Başkan Alinur Aktaş, Bursa'ya Çağ Atlatacak Projelerini Haberler.com'a Bir Bir Anlattı

32 Hane ve 93 Seçmenli Köyde 6 Muhtar Adayı Çıktı, Köylünün Kafası Karıştı

Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Man Adası İddiaları ile İlgili Erdoğan'a Karşı Kaybettiği 1 milyon 369 bin Liralık Tazminatı İcra Dairesi Hesabına Yatırdı